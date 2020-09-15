Учені знайшли речовину, що нейтралізує коронавірус

Американські вчені виявили білок, здатний повністю нейтралізувати коронавірус навіть за мінімального дозуванні.

Про це сказано в роботі дослідників з Пітсбурського університету, опублікованій у журналі Cell.

Йдеться про білкове з'єднання, яке в 10 разів менше, ніж повнорозмірне антитіло, використане для створення препарату Ab8 проти COVID-19. Він показав високу ефективність у профілактиці та лікуванні коронавірусу в мишей і хом'яків.

Зазначається, що білок має більшу здатність до дифузії в тканинах, що краще позначається на нейтралізації вірусу. Крім того, його молекули не зв'язуються з клітинами людини. Це дозволяє мінімізувати негативні побічні ефекти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, через різке зростання кількості хворих на коронавірус у різних країнах світу посилили карантин. Так, протиепідемічні обмеження посилили в Австрії, Великобританії та Ізраїлі.