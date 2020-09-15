Вчені знайшли речовину, що нейтралізує коронавірус

Американські вчені виявили білок, здатний повністю нейтралізувати коронавірус навіть при мінімальному дозуванні.
Про це йдеться в роботі дослідників з Пітсбурського університету, опублікованому в журналі Cell.
Йдеться про білкове з'єднання, яке в 10 разів менше, ніж повнорозмірне антитіло, використане для створення препарату Ab8 проти COVID-19. Він показав високу ефективність в профілактиці і лікуванні коронавірусу у мишей і хом'яків.
Відзначається, що білок має більшу здатність до дифузії в тканинах, що краще позначається на нейтралізації вірусу. Крім того, його молекули не пов'язуються з клітинами людини. Це дозволяє мінімізувати негативні побічні ефекти.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Через різке зростання кількості хворих коронавірусом в різних країнах світу посилили карантин. Так, протиепідемічні обмеження посилили в Австрії, Великобританії та Ізраїлі.
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