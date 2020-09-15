Топтеми:

Вчені знайшли речовину, що нейтралізує коронавірус

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
4,6 т.
Вчені знайшли речовину, що нейтралізує коронавірус

Американські вчені виявили білок, здатний повністю нейтралізувати коронавірус навіть при мінімальному дозуванні.

Про це йдеться в роботі дослідників з Пітсбурського університету, опублікованому в журналі Cell.

Йдеться про білкове з'єднання, яке в 10 разів менше, ніж повнорозмірне антитіло, використане для створення препарату Ab8 проти COVID-19. Він показав високу ефективність в профілактиці і лікуванні коронавірусу у мишей і хом'яків.

Відзначається, що білок має більшу здатність до дифузії в тканинах, що краще позначається на нейтралізації вірусу. Крім того, його молекули не пов'язуються з клітинами людини. Це дозволяє мінімізувати негативні побічні ефекти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Через різке зростання кількості хворих коронавірусом в різних країнах світу посилили карантин. Так, протиепідемічні обмеження посилили в Австрії, Великобританії та Ізраїлі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Коронавірус
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook