Вчені знайшли речовину, що нейтралізує коронавірус

Американські вчені виявили білок, здатний повністю нейтралізувати коронавірус навіть при мінімальному дозуванні.

Про це йдеться в роботі дослідників з Пітсбурського університету, опублікованому в журналі Cell.

Йдеться про білкове з'єднання, яке в 10 разів менше, ніж повнорозмірне антитіло, використане для створення препарату Ab8 проти COVID-19. Він показав високу ефективність в профілактиці і лікуванні коронавірусу у мишей і хом'яків.

Відзначається, що білок має більшу здатність до дифузії в тканинах, що краще позначається на нейтралізації вірусу. Крім того, його молекули не пов'язуються з клітинами людини. Це дозволяє мінімізувати негативні побічні ефекти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Через різке зростання кількості хворих коронавірусом в різних країнах світу посилили карантин. Так, протиепідемічні обмеження посилили в Австрії, Великобританії та Ізраїлі.

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