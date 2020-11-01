Вчені знайшли нову властивість томатного соку

Регулярна присутність томатного соку в раціоні людини може знизити артеріальний тиск і скоротити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

До такого висновку прийшли вчені Токійського медичного і стоматологічного університету, повідомляє видання Rai Al Youm. Дослідження було опубліковане в журналі "Food Science and Nutrition".

У ньому взяли участь 184 чоловіки та 297 жінок, які протягом одного року вони повинні були пити несолоний томатний сік у необмежених кількостях. Результати дослідження показали значне зниження кров'яного тиску у 94 досліджуваних із гіпертонією, а також скорочення ліпопротеїнів низької щільності ("поганого холестерину") у 125 добровольців.

Відзначається, що отриманий ефект у рівній мірі спостерігався у чоловіків і жінок, а також у представників різних вікових груп.

Вчені наголосили, що їх дослідження є першим, яке вивчило вплив вживання томатів або томатних продуктів на ризик розвитку серцево-судинних хвороб.

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