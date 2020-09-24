Вчені знайшли новий спосіб боротьби з коронавірусом

Глікани, які пов'язані з коронавірусним S-білком, відіграють активну роль у проникненні вірусу всередину людських клітин.

Відкриття, яке допоможе розробити нові способи боротьби з пандемією COVID-19, зробила міжнародна група вчених США та Ірландії, повідомляє lenta.ru з посиланням на статтю ACS Central Science.

В ході дослідження вчені змоделювали молекулярну динаміку S-білка, вбудованого в вірусну мембрану. S-білок взаємодіє з рецептором АСЕ2, що знаходяться на поверхні людських клітин. Однак перед цим він змінює свою форму, оголюючи рецептор-зв'язуючий домен. S-білок також покритий гліканами – молекулами цукрів, що захищають компоненти вірусу від імунної системи господаря.

Результати комп'ютерного моделювання показали, що N-глікани допомагають стабілізувати конфігурацію з відкритим рецептор-зв'язуючим доменом, сприяючи зараженню.

З'ясувалося, що модифіковані S-білки, у яких були відсутні глікани, гірше зв'язувалися з АСЕ2. Також вчені виявили ділянки білка, не покриті гліканами, які є "зручною мішенню" для антитіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, польська компанія Biomed Lublin оголосила про створення перших у світі ліків проти коронавірусу.