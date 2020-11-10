Учені знайшли "невловиму матерію" у Всесвіті

Учені з Інституту космічної астрофізики заявили, що їм вдалося знайти "невловиму матерію" у Всесвіті.

За їхніми словами, аналіз даних 20-річної давності допоміг знайти докази існування гарячого газу в "космічному павутинні" й виміряти його температуру, пише Naked science.

Дослідники вважають, що приблизно 40% матерії, з якої складаються зірки й галактики, усе ще належить виявити. Вважається, що ця матерія ховається у вигляді надгарячого газу в так званих галактичних нитках або філаментах.

Галактики розподілені по нашому Всесвіту у вигляді складної мережі вузлів, з'єднаних вищезгаданими філаментами й відокремлених один від одного войдами – великими порожнечами.

Вважається, що галактичні нитки вміщають майже всю звичайну – так звану баріонну, що складається з протонів, нейтронів і електронів – матерію Всесвіту у вигляді дифузного гарячого газу.

Але знайти цей газ дуже складно. Він випромінює дуже слабкі електронні сигнали, тому ми не можемо побачити близько 40% речовини. Тепер же вчені показали, що баріони гарячого газу можна знайти за рентгенівським випромінюванням.

Дані для вивчення було зібрано в межах третьої фази Слоуновського цифрового небесного огляду (Sloan Digital Sky Survey-III). Це широкомасштабне дослідження спектрів галактик і зірок за допомогою 2,5-метрового ширококутового телескопа в обсерваторії Апачі-Пойнт у штаті Нью-Мексико.

Учених цікавили насамперед дані про 15 тисяч галактичних ниток, які було зібрано під час цієї фази. Використовуючи просторову кореляцію між положенням волокон і пов'язаним із ними рентгенівським випромінюванням, учені зробили те, чого до них нікому не вдавалося. Вони вперше представили докази присутності гарячого газу в "космічному павутинні" і змогли безпосередньо виміряти його температуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Вашингтонський університет під керівництвом ученого Дірка Шульце-Макуха провів пошуки у Всесвіті планет, які були б схожі на Землю або зовсім були б ідеальні для життя людей.