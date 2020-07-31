Вчені знайшли джерело таємничого сигналу з космосу.

Джерелом таємничого радіосигналу з космосу виявився магнетар SGR 1935+2154.

Вчені з'ясували, що небесне тіло випускало не тільки рентгенівське випромінювання, але і радіохвилі, повідомили на сайті Європейського космічного агентства.

Сильний сплеск енергії, спрямований від магнетару – нейтронної зірки з сильним магнітним полем – був зафіксований космічною обсерваторією Integral. Інформація про це була передана обсерваторіям з усього світу. Зокрема, канадський радіотелескоп CHIME зміг зафіксувати не тільки рентгенівське випромінювання, але і радіохвилі, які спостерігаються в тому ж часовому інтервалі.

Після аналізу вчені зробили висновок, що знайдений шість років тому SGR 1935+2154 є джерелом як рентгенівського випромінювання, так і радіохвиль.

"Ми ніколи раніше не бачили, щоб магнетари випускали радіохвилі", – заявив італійський астрофізик Сандро Мерехетті.

За словами фахівців, нейтронні зірки грають ключову роль в управлінні цілим рядом різних процесів у Всесвіті. Мерехетті підкреслив, що фіксація сигналів від магнетарів дозволить з'ясувати походження цих загадкових об'єктів.

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