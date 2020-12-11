Вчені назвали даремний спосіб захисту від коронавірусу

Японські вчені з'ясували, що лицьові щитки не захищають від повітряно-крапельної передачі коронавірусної інфекції.

Для цього була вивчена динаміка потоку повітря, що виникає при чханні і кашлі зараженого, поруч з лицем людини, пише Physics of Fluids.

З'ясувалося, що при чханні в повітрі виникають вихори в формі кільця, які формуються при різкому викиді аерозолю з круглих отворів. Вихор захоплює краплі і частки, зважені в повітрі, включаючи віруси.

Моделювання показало, що віруси можуть подолати один метр за 0,5-1 секунду, потрапляючи за верхній і нижній край щитка. При цьому якщо носій щитка вдихне, то краплі з вірусом неминуче потраплять в органи дихання.

Учені зробили висновок, що лицьові щитки можна вдосконалити так, щоб зменшити потрапляючий в них потік повітря.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американські вчені з'ясували, що захисні маски з клапанами і екранами є неефективними для захисту від коронавірусноїінфекції COVID-19.