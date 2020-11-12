Вчені змоделювали "карту" місць найчастіших заражень COVID-19

Американські вчені змоделювали "карту" місць у великих містах, де люди найчастіше заражаються коронавірусом COVID-19.

Дослідження було опубліковане у журналі Nature. Його автори зазначають, що скорочення максимальної заповнюваності таких місць, включаючи ресторани, тренажерні зали, кафе і готелі, може істотно уповільнити поширення хвороб.

"Наша модель передбачає, що обмеження відвідування таких місць на 20% від максимальної завантаженості може знизити зараження більш ніж на 80%", – цитує слова доцента кафедри інформатики Стенфордського університету Юре Лесковця CNN.

В процесі моделювання дослідники зі Стенфордського і Північно-Західного університетів використовували дані про місцезнаходження мобільних телефонів для того, щоб встановити ареали потенційного поширення COVID-19 в 10 найбільших мегаполісах США. Йдеться про Атланту, Чикаго, Даллас, Х'юстон, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк, Філадельфію, Сан-Франциско та Вашингтон. Збір інформації тривав з березня по травень і охопив 98 млн осіб.

В результаті з'ясувалося, що в список місць, де є високий ризик зараження, потрапили продуктові магазини, фітнес-центри, кафе і закусочні, кабінети лікарів, релігійні установи, готелі та мотелі, а також ресторани з повним спектром послуг.

Ще одна особливість отриманої моделі – це зв'язок між доходами людей і ймовірністю інфікування. Виявилося, що ті, хто живе в районах з найнижчим доходом, були більш схильні до зараження. Почасти це відбувалося через те, що перераховані місця в цих районах, як правило, були меншими за розміром, що призводило до скупчення людей і збільшення ризику поширення коронавірусу.

"Наша модель передбачає, що одне відвідування продуктового магазину в два рази небезпечніше для людини з низьким доходом у порівнянні з людиною з більш високим доходом. Це пов'язано з тим, що в продуктових магазинах, які відвідують люди з низькими доходами, в середньому на 60% більше людей на конкретну площу, а відвідувачі залишаються там на 17% довше", – зазначив Лесковець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження показало, що коронавірус COVID-19 не поширюється через такі поверхні, як дверні ручки або вимикачі. За словами професорки медицини Каліфорнійського університету Моніки Ганді, будь-який вірус, залишений на поверхні, зазвичай недостатньо сильний, щоб викликати захворювання.