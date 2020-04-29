Вчені змінили дату закінчення пандемії коронавірусу в Україні та світі

В Україні епідемія коронавірусу COVID-19 можливо закінчиться до 8 червня 2020 року.

Про це свідчать розрахунки на порталі Data-Driven Innovation Lab, де змодельована ситуація з вірусом у світі та в кожній країні окремо.

У дослідженні зазначається, що Україна до 17 травня подолає 97% всіх випадків захворювання, до 25 травня – 99%, а до 2 липня – 100%.

Епідемія COVID-19 в Україні може закінчитися 8 червня Data-Driven Innovation Lab

У світі, за попередніми прогнозами, закінчення пандемії очікується до 8 липня 2020 року. При цьому 97% всіх випадків захворювання відбудеться 30 травня, 99% – 16 червня і 100% – 1 грудня.

Пандемія COVID-19 у світі може закінчитися 8 липня Data-Driven Innovation Lab

Додамо, що прогноз вчених ґрунтувався на даних щоденного моніторингу нових випадків інфікування. В його основу лягла так звана модель SIR, яка враховує кількість людей, схильних до ризику зараження, вже заражених і тих, хто одужав.

Зазначимо, що на сайті вказано попередження, що всі дані надані лише для освітніх і дослідницьких цілей і можуть містити помилки. Дана модель не враховує складні та різнорідні реалії усіх країн.

Нагадаємо, раніше вчені називали іншу дату закінчення епідемії в Україні та світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.