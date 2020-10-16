Вчені заявили про нові ліки від коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 10:50, 16.10.2020 Оновлено: 10:56, 16.10.2020

Вчені Гонконзького університету заявили про нову противірусну стратегію для лікування коронавірусу.

Препарат ранітидину вісмуту цитрат (RBC), який застосовується проти виразки, виявився також ефективним проти COVID-19, пише MedicalXpress.

RBC націлений на коронавірусний білок геліказу Nsp13, який необхідний для реплікації вірусу. Він витісняє іони цинку, пригнічуючи активність гелікази.

Препарат значно знижує вірусне навантаження більш ніж у 1000 разів у культурі клітин, інфікованих SARS-CoV-2.

Досліди на сирійських хом'яках показали, що RBC знижує вірусне навантаження приблизно у сто разів як у верхніх, так і в нижніх дихальних шляхах, і пом'якшує вірус-асоційовану пневмонію. Він значно зменшує рівень основних протизапальних цитокінів та хемокінів у важких випадках COVID-19 у заражених тварин.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, нове дослідження, проведене в Індії, спробувало визначити, чи може втрата почуття певних запахів бути ознакою інфікування COVID-19. Учасники дослідження, які не відчували двох запахів, з найбільшою ймовірністю показали позитивний тест на коронавірус.

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