Вчені заявили про нові ліки від коронавірусу

Вчені Гонконзького університету заявили про нову противірусну стратегію для лікування коронавірусу.

Препарат ранітидину вісмуту цитрат (RBC), який застосовується проти виразки, виявився також ефективним проти COVID-19, пише MedicalXpress.

RBC націлений на коронавірусний білок геліказу Nsp13, який необхідний для реплікації вірусу. Він витісняє іони цинку, пригнічуючи активність гелікази.

Препарат значно знижує вірусне навантаження більш ніж у 1000 разів у культурі клітин, інфікованих SARS-CoV-2.

Досліди на сирійських хом'яках показали, що RBC знижує вірусне навантаження приблизно у сто разів як у верхніх, так і в нижніх дихальних шляхах, і пом'якшує вірус-асоційовану пневмонію. Він значно зменшує рівень основних протизапальних цитокінів та хемокінів у важких випадках COVID-19 у заражених тварин.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, нове дослідження, проведене в Індії, спробувало визначити, чи може втрата почуття певних запахів бути ознакою інфікування COVID-19. Учасники дослідження, які не відчували двох запахів, з найбільшою ймовірністю показали позитивний тест на коронавірус.