Учені заявили про натуральний засіб від коронавірусу

Група вчених із США й Китаю виявили, що натуральний фермент каталазу може бути ефективним засобом від симптомів COVID-19, який пригнічує реплікацію коронавірусу.

Про це йдеться в статті, опублікованій у журналі Advanced Materials.

Дослідники продемонстрували, що фермент має протизапальну дію і здатний регулювати вироблення цитокінів – сигнальних білкових молекул, синтезованих лейкоцитами.

Цитокіни беруть участь в імунній відповіді й за надмірної кількості, що спостерігаються у разі цитокінового шторму, здатні спровокувати смертельно небезпечне системне запалення. Каталаза також може захистити клітини, що вистилають внутрішню поверхню альвеол у легенях.

Крім того, під час експериментів з'ясувалося, що каталаза може пригнічувати реплікацію вірусу SARS-CoV-2 у макак-резусів, не надаючи токсичної дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з Гарвардської медичної школи в США порівняли смертоносність SARS-Cov-2 і вірусу H1N1, який викликав пандемію іспанського грипу 1918-1920 років. З'ясувалося, що COVID-19 небезпечніший, ніж "іспанка"