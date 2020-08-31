Вчені з Уханя запропонували новий спосіб лікування COVID-19

Вчені в Ухані запропонували новий спосіб лікування важкої форми коронавірусної пневмонії за допомогою інгаляцій продуктами життєдіяльності стовбурових клітин.

У Шанхайському клінічному центрі суспільної охорони здоров'я і лікарні Цзіньінтань планують почати пілотне клінічне дослідження, пишуть "Известия".

Йдеться про екзосоми – це схожі на бульбашки маленькі частинки, які виділяють всі типи клітин в навколишні рідини. Вони потрібні для міжклітинного перенесення різних білків або мікроРНК. Такі екзосоми виділяються і мезенхімальними стовбуровими клітинами.

Вчені підкреслили, що внутрішньовенне введення живих стовбурових клітин, яке зараз вивчають дослідники, може нести ризики мутацій і розвитку онкологічних захворювань у пацієнтів. Однак цього не спостерігається при лікуванні розпорошеними в аерозолі клітинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі з'явився новий штам COVID-19, який заразніший у 10 разів. Його виявили в Індонезії на тлі зростання числа випадків коронавірусної інфекції, а раніше помітили в Європі та Америці.