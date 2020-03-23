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23 березня • оновлено в 21:29
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Вчені вважають, що Китай міг би скоротити кількість захворювань COVID-19 на 95%

4.8т
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Дослідження англійського Саутгемптонського університету показало, що якби Китай ввів карантин на три тижні раніше, то кількість захворювань на COVID-19 скоротилося б на 95%.

Результати дослідження опублікували The Guardian. Крім цього факту, там говориться, що безліч життів врятував б навіть тиждень - якби жорсткі заходи прийняли сім'ю днями раніше, то захворіло б на 66% менше людей.

Професор епідеміології інфекційних захворювань в Единбурзькому університеті Марк Вулхаус вважає, що результати дослідження вселяють оптимізм - епідемію швидше за все можна контролювати.

Китай міг би скоротити кількість захворювань на 95%

Китай міг би скоротити кількість захворювань на 95%

Зараз вчені розглядають кілька сценаріїв розвитку подій. В одному з них зняття обмежень на поїздки може викликати другу хвилю інфекцій, якщо частота контактів не буде залишатися низькою.

Як раніше писав OBOZREVATEL, ВООЗ заявила, що пандемія прискорилося, а кількість заражених перевищила 300 тисяч осіб.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
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