Дослідження англійського Саутгемптонського університету показало, що якби Китай ввів карантин на три тижні раніше, то кількість захворювань на COVID-19 скоротилося б на 95%.

Результати дослідження опублікували The Guardian. Крім цього факту, там говориться, що безліч життів врятував б навіть тиждень - якби жорсткі заходи прийняли сім'ю днями раніше, то захворіло б на 66% менше людей.

Професор епідеміології інфекційних захворювань в Единбурзькому університеті Марк Вулхаус вважає, що результати дослідження вселяють оптимізм - епідемію швидше за все можна контролювати.

Китай міг би скоротити кількість захворювань на 95%

Зараз вчені розглядають кілька сценаріїв розвитку подій. В одному з них зняття обмежень на поїздки може викликати другу хвилю інфекцій, якщо частота контактів не буде залишатися низькою.

Як раніше писав OBOZREVATEL, ВООЗ заявила, що пандемія прискорилося, а кількість заражених перевищила 300 тисяч осіб.

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