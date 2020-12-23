Вчені визначили нову ознаку швидкої смерті

Вчені визначили, що різниця в артеріальному тиску, виміряному в правій і лівій руці, може вказувати на високий ризик інсульту, серцевого нападу і свідчити про швидку смерть.

Під час дослідження фахівці провели метааналіз 24 різних досліджень, у яких узяли участь близько 54 тисяч осіб з Європи, США, Африки і Азії, пише Hypertension.

Вчені вивчили інформацію про різницю артеріального тиску між лівою і правою рукою і відстежували кількість смертей, серцевих нападів і інсультів, які відбулися протягом десяти років.

Як з'ясувалося, значна різниця між показниками систолічного (верхнього) артеріального тиску в двох руках може вказувати на звуження або жорсткість артерій, що може вплинути на кровообіг. Виявилося, що кожен додатковий міліметр ртутного стовпа різниці збільшував ризик стенокардії, інфаркту або інсульту на один відсоток протягом 10 наступних років. Водночас 10 міліметрів ртутного стовпа різниці є верхньою межею норми.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, великий "пивний" живіт назвали можливою ознакою швидкої смерті, навіть якщо інша частина тіла не вирізняється повнотою.