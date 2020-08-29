Вчені виявили вітамін, який може полегшити COVID-19

Індійські вчені виявили, що вітамін В12 призводить до зниження вірусного навантаження і тяжкості перебігу коронавірусної хвороби у пацієнтів.

За допомогою комп'ютерного моделювання дослідники показали, що В12 пригнічує особливий фермент в геномі SARS-Cov-2, який відповідає за копіювання патогена, пишуть "Известия".

Автори роботи заявили, що з огляду на надзвичайність пандемічної ситуації і той факт, що В12 вже входить до складу лікарських препаратів, лікарі можуть розглянути можливість додавання або збільшення дозування метилкобаламіну (особлива форма випуску вітаміну В12, яка засвоюється організмом найкраще) в свої поточні протоколи лікування пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в місті Гуанчжоу на півдні Китаю з лікарні виписали пацієнта, якого сім місяців лікували від коронавірусної інфекції. 62-річний чоловік був госпіталізований в кінці січня.

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