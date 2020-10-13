Вчені виявили у чорного перцю здатність пригнічувати коронавірус

Речовина піперин, що міститься в чорному перці, здатна блокувати дію частин коронавірусу SARS-CoV-2, що відповідають за розмноження та проникнення в організм людини.

Про це заявили дослідники Індійського технологічного інституту, повідомив ресурс Taylor & Francis Online.

До такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши взаємодію 30 спецій з вірусом.

Методом комп'ютерного моделювання вони з'ясували, що всі спеції так чи інакше зв'язуються з білком S, що допомагає вірусу приєднатися до рецептора клітини-господаря, і головною протеазою, що відповідає за розмноження вірусу. При цьому найактивнішим був саме піперин – речовина, що відповідає за гострий смак і аромат чорного перцю.

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