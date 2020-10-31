Вчені виявили планету-вигнанця розміром з Землю

Астрономи виявили в міжзоряному просторі планету-вигнанця, яку можна порівняти розмірами із Землею і Марсом.

Знахідку вчені описали в статті, опублікованій в науковому журналі Astrophysical Journal Letters. Виявлена в сузір'ї Стрільця планета OGLE-2016 BLG-1928 – найменша з відкритих раніше.

Подібні небесні тіла неможливо побачити за допомогою традиційних методів, оскільки вони не обертаються навколо свого сонця і тому не можуть бути виявлені через тінь, яку вони відкидають на інші зірки, а також не виділяють ніякого випромінювання.

Виявлений об'єкт астрономи змогли знайти завдяки методу "гравітаційного мікролінзування", що дозволяє визначити, наскільки сильно сила тяжіння планет-вигнанців викривляє світло, яке проходить повз них від інших зірок. Створені дослідниками моделі говорять про те, що маса OGLE-2016 BLG-+1928 може бути середньою між масами Землі і Марса.

Астрономи припускають, що такі вільно плаваючі планети могли утворитися з щільного газу і пилу навколо зірок, а потім були викинуті зі своїх рідних планетних систем через гравітаційну взаємодію з іншими космічними тілами.

Відзначається, що відкриття показало можливість виявлення планет-вигнанців за допомогою наземних телескопів і дозволить в майбутньому знайти десятки подібних небесних тіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, група вчених Інституту астрономії Гавайського університету виявила зміни в русі астероїду Апофіс, які можуть вплинути на ймовірність зіткнення небесного тіла з Землею в 2068 році.