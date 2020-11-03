Вчені виявили нову хворобу, що вбиває лише чоловіків

Таша Адамович Суспільство 02:40, 3.11.2020

Дослідники з Національного інституту здоров'я в США виявили нове захворювання, яке вражає лише чоловіків.

У 40% випадків воно призводить до летального результату, йдеться в журналі The New England Journal of Medicine. Захворювання отримало назву "синдром VEXAS".

Під час досліджень учені виявили у 25 чоловіків соматичні мутації понад 50% гемопоетичних стовбурових клітин. Вони зумовлюють утворення тромбів, шкірне й легеневе запалення, а також лихоманку.

Мутація виникає в X-хромосомі, тому наявність двох X-хромосом у жінок, можливо, дає змогу захиститися від захворювання, вважають дослідники.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вчені з'ясували: найбільш рання ознака хвороби Альцгеймера – порушення інтуїтивного орієнтування в просторі – може з'явитися в молодому віці.

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