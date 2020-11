Вчені виявили нову хворобу, що вбиває лише чоловіків

Дослідники з Національного інституту здоров'я в США виявили нове захворювання, яке вражає лише чоловіків.

У 40% випадків воно призводить до летального результату, йдеться в журналі The New England Journal of Medicine. Захворювання отримало назву "синдром VEXAS".

Під час досліджень учені виявили у 25 чоловіків соматичні мутації понад 50% гемопоетичних стовбурових клітин. Вони зумовлюють утворення тромбів, шкірне й легеневе запалення, а також лихоманку.

Мутація виникає в X-хромосомі, тому наявність двох X-хромосом у жінок, можливо, дає змогу захиститися від захворювання, вважають дослідники.

