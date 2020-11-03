Вчені виявили нову хворобу, що вбиває лише чоловіків
Її діагностують у чоловіків зрілого віку
Захворювання не піддається лікуванню
Не допомагає навіть хіміотерапія
Дослідники з Національного інституту здоров'я в США виявили нове захворювання, яке вражає лише чоловіків.
У 40% випадків воно призводить до летального результату, йдеться в журналі The New England Journal of Medicine. Захворювання отримало назву "синдром VEXAS".
Під час досліджень учені виявили у 25 чоловіків соматичні мутації понад 50% гемопоетичних стовбурових клітин. Вони зумовлюють утворення тромбів, шкірне й легеневе запалення, а також лихоманку.
Мутація виникає в X-хромосомі, тому наявність двох X-хромосом у жінок, можливо, дає змогу захиститися від захворювання, вважають дослідники.
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