Вчені виявили небезпеку татуювань

Вчені з Південного методистського університету з'ясували, що татуювання порушують механізми терморегуляції організму людини. Це може привести до певних захворювань.

Дослідники вивчили добровольців з татуюваннями на верхній або нижній частині рук розміром не менше п'яти квадратних сантиметрів, повідомляє Journal of Applied Physiology.

Щоб стимулювати потовиділення, добровольці носили спеціальний костюм, в якому циркулювала гаряча вода з температурою вище 49 градусів протягом 30 хвилин.

Експеримент показав, що залози під татуюванням і чистою шкірою реагували на зміну температури, однак на ділянках з тату виділялося значно менше поту. Крім того, татуйована шкіра виділяла більш солоний піт.

Вчені вважають, що порушення терморегуляції організму може привести до певних захворювань.

"Ці дані припускають, що татуювання функціонально пошкоджує механізми секреції, впливаючи на рефлекторну здатність залози виробляти піт, але, мабуть, не впливає на передачу нейронних сигналів, що запускають потовиділення. Зниження потовиділення може вплинути на розсіювання тепла, особливо коли татуювання покриває більш високий відсоток площі поверхні тіла, і може вважатися потенційним довгостроковим клінічним побічним ефектом татуювання", – вважають експерти.

У той же час, на думку вчених, людям з невеликими татуюваннями хвилюватися не варто.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, модель з польського міста Вроцлава Олександра Садовська покрила татуюваннями очі, але через невдалу процедуру осліпла на одне око.