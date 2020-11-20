Учені виявили, коли хворий на коронавірус найбільш заразний

Люди з COVID-19 із високою ймовірністю передадуть вірус упродовж п'яти перших днів після появи симптомів.

Результати дослідження вчених на цю тему оприлюднив The Lancet. Учені наголосили, що перервати ланцюг передачі вірусу спроможна вчасна ізоляція хворих.

Науковці проаналізували 79 глобальних досліджень щодо COVID-19. У них брали участь госпіталізовані пацієнти з вираженими симптомами хвороби та позитивним результатом тесту.

Учені брали зразки з горла тих, хто хворів до 9 днів, і розмножували вірус. Виявилося, що кількість частинок РНК вірусу мало максимальне значення на момент чи впродовж п'яти днів після появи перших симптомів.

Неактивні фрагменти РНК вірусу знаходили в горлі та носі в середньому до 17 днів після появи симптомів. Проте дослідники виявили, що через 9 днів після появи симптомів більшість людей уже не надто заразні.

Учені наголосили, що люди мають ізолюватися, щойно в них з’явилися перші симптоми хвороби, навіть слабкі, не чекаючи на результати тестів. Тому що до того, як ці результати будуть готові, пацієнти проходитимуть найбільш заразну фазу, уточнили вони.

Дослідники наголосили: у своїй роботі вони не розглядали безсимптомних пацієнтів, проте інші науковці довели – хворі на COVID-19 можуть інфікувати інших ще до появи перших симптомів.

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