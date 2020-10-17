Учені винайшли новий супершвидкий тест на коронавірус

Оксфордські вчені розробили надзвичайно швидкий діагностичний тест, який виявляє та ідентифікує віруси менш ніж за п'ять хвилин, зокрема й коронавірус.

Метод дозволяє з високою точністю відрізнити SARS-CoV-2 від негативних клінічних зразків, а також від інших поширених респіраторних патогенів, таких як грип, йдеться на сайті університету.

Метод стосується безпосередньо мазків із зіву від пацієнтів із COVID-19, без необхідності виділення геному, очищення або ампліфікації вірусів, і полягає у швидкому маркуванні вірусних частинок в зразку короткими флуоресцентними ланцюгами ДНК. Потім використовується мікроскоп для отримання зображень зразка, кожне з яких містить сотні флуоресцентно мічених вірусів.

Програмне забезпечення швидко і автоматично визначає вірус, наявний у зразку. Цей підхід заснований на тому факті, що різні типи вірусів мають відмінності в їхньому флуоресцентному маркуванні через різний хімічний склад їхньої поверхні, розмір і форму.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, британські медики під час нового дослідження дійшли висновку, що одночасне інфікування грипом і новим коронавірусом призводить до загострення патологічних процесів, а це в шість разів збільшує ризик смерті від COVID-19.