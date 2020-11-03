Вчені уточнили психічні наслідки, які може викликати пандемія COVID-19

У багатьох людей під час пандемії COVID-19 можуть виникати проблеми з психічним здоров'ям, перш за все – симптоми тривоги і депресії.

Ви можете відчувати себе безпорадним, сумним, злим, дратівливим, безнадійним, тривожним або переляканим, йдеться на сайті Національної академії медичних наук України.

У вас можуть виникати проблеми з концентрацією уваги на типових задачах, порушення апетиту, болю в тілі або проблеми зі сном, або ви можете насилу справлятися з рутинними справами.

"Коли ці ознаки і симптоми тривають кілька днів поспіль, роблять вас нещасними і створюють проблеми у вашому повсякденному житті, так що вам стає важко навіть виконувати звичайні обов'язки, пора звернутися за допомогою до фахівця", – кажуть в НАМН.

COVID-19 також може безпосередньо вплинути на стан психічного здоров'я пацієнтів, які перехворіли на вірусною хворобою.

Реакція імунної системи, викликана інфекцією, може викликати певні психопатологічні порушення, і психічні наслідки спостерігалися після попередніх спалахів коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ВООЗ зафіксувала зниження кількості заражень COVID-19 в світі. Рекордну кількість заражених коронавірусом за добу було зафіксовано 31 жовтня. У неділю цей показник знизився майже на 100 тисяч чоловік.