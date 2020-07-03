Вчені створили робота, який знищує коронавірус
Вчені створили робота, який знищує коронавірус.
Вчені в Бахрейні тестують робота, здатного знищити коронавірус і інші мікроорганізми в приміщенні.
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Вплив на вірус відбувається за допомогою короткохвильового ультрафіолетового випромінювання, пише Daily Mail. За 30 хвилин воно вбиває до 90% всіх мікроорганізмів, руйнуючи їх мембрану, в результаті чого ДНК організмів розпадається.
Відзначається, що люди не повинні перебувати в приміщенні в момент обробки, оскільки світло від пристрою може пошкодити людські клітини.
Робот також розмовляє на 12 мовах, вимірює температуру тіла, реагує на голосові команди і використовує технологію розпізнавання осіб.
"Те, що ультрафіолетове світло дезактивує SARS-CoV-2, не дивно", – сказав виданню професор Університету Східної Англії Пол Хантер. Він зазначив, що ультрафіолет ефективно бореться з більшістю вірусів і широко використовується, наприклад, для знезараження питної води.
На даний момент робот проходить випробування в промислових умовах, при цьому два зразка вже випущені і працюють в медустановах Бахрейну. Доктор Валід Аль-Манеа з міністерства охорони здоров'я Бахрейну назвав ці машини "медичної революцією", оскільки вони можуть надавати допомогу лікарям і медсестрам.
Подібні пристрої, які використовуються для обробки поверхонь і також борються з вірусами і шкідливими мікроорганізмами за допомогою ультрафіолету, випущені в США, Китаї та Данії.
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