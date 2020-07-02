Вчені створили проривний рідкий протез для очей

Італійські вчені створили рідкий протез сітківки ока, що складається з полімерних наночастинок, здатних замінити собою пошкоджені фоторецептори.

Проривний винахід допоможе усунути негативні наслідки цілого ряду очних захворювань, йдеться в науковій статті, опублікованій в журналі Nature Nanotechnology, передають "Известия".

Наночастки, які є основою протеза, опосередковують викликану світлом стимуляцію нейронів сітківки. Таким чином, вони поширюються по всьому субретінальному простору, через що відбувається світлозалежна активація збережених внутрішніх нейронів сітківки, відновлюючи їх зорові реакції.

Дослідники відзначили, що після перших експериментів на щурах проявилася ефективність протеза і стійке збереження зорової функції при його застосуванні.

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