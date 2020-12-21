Учені створили медальйон, що знищує до 93% коронавірусів у повітрі

Карина Бондаренко Суспільство 10:11, 21.12.2020 Оновлено: 10:37, 21.12.2020

Французька компанія створила медальйон для носіння на шиї, здатний знищити до 93,5% коронавірусів у повітрі.

Учені модернізували пристрій проти малярійних комарів, додавши в нього озонатор і якийсь секретний мінерал, повідомляє Le Parisien.

Раніше медальйон під впливом людини створював електричне поле, молекули запаху людини падали на землю, тому комарі не могли знайти жертву за запахом.

Новинку проти коронавірусів схвалили в паризькому інституті Пастера. Під час експерименту пристрій помістили в замкнуте приміщення з великою кількістю коронавірусів. Через 10 хвилин він знищив 94% вірусів. Незважаючи на те, що в кімнаті не було типу інфекції, який спричинює хворобу в людей, учені впевнені, що і з ним гаджет здатний впоратися.

Пристрій обійдеться в 79 євро (2700 гривень). Його акумулятора вистачить на 20 годин роботи без підзарядки. Нині компанія випускає по 400 одиниць пристроїв на день.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, згідно зі статистикою в базі даних Global Health 50/50, чоловіки від ускладнень коронавірусу вмирають набагато частіше, ніж жінки в більшості країн, звідки є дані.

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