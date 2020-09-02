Вчені спростували швидкоплинність імунітету до COVID-19

Вчені виявили, що антитіла, які виробляються людиною для боротьби з новим коронавірусом, зберігаються протягом як мінімум чотирьох місяців після підтвердження діагнозу і не зникають швидко, як припускали деякі більш ранні дослідження.

Звіт, заснований на тестах, проведених на більш ніж 30 тисяч осіб в Ісландії, став найбільш великої роботою по реакції імунної системи на вірус і є "доброю новиною" для зусиль по розробці вакцин, повідомляє CNBC.

Нове дослідження було проведено компанією deCODE Genetics з Рейк'явіка, дочірньою компанією американської біотехнологічної компанії Amgen, з кількома лікарнями, університетами та представниками охорони здоров'я в Ісландії.

Якщо вакцина може стимулювати вироблення стійких антитіл, як це робить природна інфекція, це дає надію на те, що "імунітет до цього непередбачуваного і дуже заразного вірусу не може бути швидкоплинним", вважають експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, інші типи коронавірусів викликають перехресний імунітет, що може допомогти в боротьбі з COVID-19.