Учені спростували хибні уявлення про наслідки коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 03:40, 17.12.2020

Учені з університету Тель-Авіва (Ізраїль) з'ясували, що повна втрата слуху не є наслідком коронавірусу.

Спростування поширеної помилки опублікували на EurekAlert. Під час дослідження фахівці проаналізували дані восьми безсимптомних хворих із позитивним тестом на COVID-19.

Також у дослідженні брала участь контрольна група здорових людей. Результати первинного аналізу показали, що коронавірус не викликає порушення слуху.

Пізніше вчені повторили експеримент, збільшивши кількість учасників, і результат виявився таким самим.

"COVID-19 викликає втрату нюху, смаку, але аж ніяк не слуху, я радий, що нам вдалося спростувати поширений міф", – підсумували експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, безсимптомний перебіг коронавірусної інфекції може спричинити низку небезпечних ускладнень. Про це заявила головна лікарка київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан.

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