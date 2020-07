Вчені спростували міф про динозаврів: були малюками, а не велетами

Американські вчені провели дослідження, яке спростувало міф про те, що динозаври здебільшого були велетенськими істотами. Виявилося, що перші прадавні ящери були не більше 10 см у висоту.

Про це свідчать знайдені на Мадагаскарі рештки викопного родича динозаврів, який жив близько 237 млн років тому, пише ВВС, посилаючись на дослідження, опубліковане у виданні Національної академії наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

Як вважають вчені, цей вид допоможе розібратися і з украй недослідженим походженням птерозаврів – крилатих рептилій, які панували у небі в часи динозаврів.

"Є загальне сприйняття динозаврів як гігантів. Але ця нова тварина дуже близька до точки розходження динозаврів і птерозаврів. І вона напрочуд маленька", – каже один із авторів дослідження Крістіан Каммерер з Природничого музею Північної Кароліни.

Цей вид, що отримав назву Kongonaphon kely ("крихітний вбивця комах"), знайшла у 1998 році на Мадагаскарі група палеонтологів під керівництвом Джона Флінна з Американського музею природознавства у Нью-Йорку.

І динозаври, і птерозаври належали до древньої групи орнітодірів (з ширшої групи архозаврів).

Але походження цієї групи малодосліджене, оскільки її ранніх видів було знайдено надто мало.

Kongonaphon – не перша викопна мала тварина, відома з ранньої історії групи орнітодірів, але раніше такі види вважали виключеннями, які жили ізольовано.

Загалом вчені думають, що розміри перших архозаврів (група, з якої пішли безкрилі динозаври, крокодили, птахи, птерозаври і найдавніші орнітодіри) були однаковими. А вже згодом розвинулися до гігантських у лінії динозаврів.

"Аналізуючи зміни розмірів тіла протягом еволюції архозаврів, ми виявили переконливі докази того, що ці розміри різко зменшилися на початку історії динозаврів і птерозаврів", – пояснює доктор Каммерер.

Будова зубів Kongonaphon наводить на висновки, що вони харчувалися комахами. Такий раціон зазвичай означає невеликі розміри тварин. Ймовірно, саме це дозволило вижити раннім орнітодірам, які зайняли іншу нішу в порівнянні з їхніми переважно м'ясоїдними родичами у той період.

Дослідження також припускає, що різноманітні утворення на шкірі, від простих "волосин" до пір'я, які знаходять і у динозаврів, і у птерозаврів, могли виникнути у їхнього невеличкого предка для регулювання температури.

Річ у тім, що утримання тепла у маленькому тілі – непроста задача, а середньопізний тріасовий період, у якому жила тварина, був епохою кліматичних перепадів. Вчені вважають, що тоді була відчутна різниця між теплими днями і холодними ночами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше палеонтологи повідомили, що близько 100 млн років тому пустеля Сахара (Африка) була найнебезпечнішим місцем на планеті, де мешкали стародавні чудовиська. Вчені відзначили, що маловивчене родовище крейдяних порід на краю пустелі стало місцем загибелі багатьох динозаврів.