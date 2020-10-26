Учені спрогнозували повне зникнення озер у Криму і назвали терміни. Фото та відео

В анексованому Росією Криму, де склалася катастрофічна ситуація з водопостачанням, за 30 років може не залишитися жодного озера.

Такий прогноз дали гідрологи, пишуть "Крим.Реалії". За словами експертів, висихання водойм відбувається не тільки через перекритий Північно-Кримський канал. Причинами є також відсутність опадів, буріння свердловин і діяльність людини (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо опади не випадають, то вода з тих же озер живить ґрунтові води або ґрунт на прилеглій території. З огляду на те, що температура в нас зростає і відбувається випаровування, то так водний дефіцит зростає, рано чи пізно це призводить до повної втрати води і, відповідно, озер", – пояснив заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.

У Криму за 30 років може не стати озер. ru.krymr.com

Голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк вважає, що далі ситуація тільки погіршуватиметься.

"Водна криза тільки посилюватиметься, і не варто очікувати, що цей рік був поганий, а далі все в нас буде окей. Ні, цього вже не буде, це однозначно", – сказав він.

Яцюк, зі свого боку, додав, що, за критеріями ООН, материкова Україна зараз належить до малозабезпечених водою країн світу.

"Якщо на душу населення випадає менше за 1700 куб. м води на рік – ця країна є водонезабезпеченою. В Україні цей показник виріс. Він становив донедавна 1000 куб. м, а тепер – 1200 куб. м, і це тільки тому, що в нас зменшилося населення. У цьому плані у нас ресурс знижується", – наводить невтішні цифри вчений.

Краснокаменське озеро. ru.krymr.com

Експерти вважають, що в Криму цей показник ще нижчий. Тому якщо щороку на півострові буде висихати 10 озер, то за 30 років їх не стане зовсім.

Водночас видання пише, що з 2014 року в Криму пересохло не менше ніж 10 озер. Це такі:

Кизил-Яр недалеко від Євпаторії,

Велике недалеко від Коктебеля,

Богайли в Сакському районі,

Краснокаменське озеро, водою з нього поливали виноградники "Массандри",

озеро біля села Залісне Бахчисарайського району,

одне з трьох озер на північ від Краснокам'янки у Великій Ялті

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр України Олексій Резніков пояснив, що обсяги споживання води на півострові збільшилися через його мілітаризацію й завезення додаткового населення з Росії. Це, на його думку, і довело півострів до катастрофи.