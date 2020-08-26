Вчені розробили новий тест на коронавірус: він більш простий, дешевий і швидкий

Вчені розробили новий тест на COVID-19, який вимагає до 75% менше витрат, а також економить до двох годин часу медиків.

Новий метод тестування SalivaDirect передбачає дослідження слини передбачуваного інфікованого, яку всього лиш необхідно доставити в лабораторію в будь-якому стерильному контейнері. Тест розробили вчені з Єльського університету США, пише Yale Medicine.

Зазначається, що чиновники охорони здоров'я називали розробку нового тесту "переломним моментом", оскільки він дешевший, простіший і швидший.

Дозвіл на екстрене використання SalivaDirect надало Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. Такий дозвіл дається тільки під час надзвичайних ситуацій в області суспільної охорони здоров'я. Він заснований на тому, що потенційні вигоди переважують будь-які потенційні ризики.

Вчені розповіли, що для тесту не потрібно використовувати спеціалізовані реагенти, яких іноді не вистачало в лабораторіях. Щоб виявити вірус, лаборанти покладаються на ферменти, а також на технологію ПЦР, яка наразі використовується в інших тестах на COVID-19.

Доцент Єльської школи громадської охорони здоров'я, один із керівників дослідження Натан Грубо підкреслив, що вони розробили тест таким чином, щоб ферменти та інші хімічні речовини, необхідні для його обробки, коштували всього кілька доларів.

"Ми очікуємо, що лабораторії будуть брати за все від 10 до 20 доларів за зразок", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca почала клінічні випробування препарату для профілактики і лікування COVID-19 на людях.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!