Як у Швеції і Польщі: вчені розрахували розвиток епідемії в Україні

Динаміка початкового етапу пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні схожа з динамікою Польщі та Швеції.

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Такий висновок зробила Робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією SARS-CoV-2 в Україні. Вчені опублікували звіт, в якому за допомогою математичної моделі спрогнозували розвиток епідемії в країні (щоб подивитися документ, поскрольте новину вниз).

COVID-19 в Україні Ілюстрація

У звіті наголошується, що він створювався через два тижні після фіксації 100-го інфікованого в країні, що сталося 25 березня. "Це короткий період для надійних висновків", – наголосили дослідники.

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"У країнах, які ввели жорсткі карантинні обмеження, пік захворюваності (згідно зі статистикою) відбувся приблизно через 14-19 днів. Близько половини цього періоду – це запізнення статистичної інформації від реальної динаміки (час на прояв симптомів, самолікування, звернення до лікаря, очікування результатів тестів). І близько одного тижня – це відстрочений ефект карантину, який складається з інерційності введення заходів і термінів протікання хвороби", – заявили в Робочій групі.

Зростання кількості виявлених захворювань за день, як прогнозується в документі, буде продовжувати збільшуватися протягом 13-20 квітня:

Кількість нових виявлених випадків інфікування 20 квітня – медіанне значення 450 випадків за день при діапазоні значень від 330 до 620 випадків.

Кількість летальних випадків за день 20 квітня медіанне значення 13 при діапазоні від 12 до 17 смертей у день.

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Пропонуємо ознайомитись із текстом звіту:

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна в ситуації з пандемією поки що йде за сценарієм Польщі.