Учені розповіли, які маски найкраще захищають від COVID-19

Найефективнішими в боротьбі з поширенням коронавірусу є конусоподібні або саморобні багатошарові тканинні маски.

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Такого висновку дійшли дослідники з Університету Флориди. Як пише Daily Mail, вони вивчали різні матеріали й форму індивідуальних засобів захисту, щоб знайти найкращий варіант для уповільнення поширення крапель, що несуть збудника небезпечної хвороби.

Експеримент показав, що нещільні маски й бандани, пов'язані на обличчя, показують найгірші результати в уповільненні біологічних рідин під час чхання або кашлю людини.

Учені стверджують, що найдалі краплі з коронавірусом поширюються від людей, які не носять маски, мінімально їх поширення стримує бандана, а найкраще – складена в декілька шарів бавовняна носова хустка.

Це пояснюється тим, що такі маски можуть значно скоротити швидкість і діапазон дихальних потоків, хоча і з деяким витоком через матеріал і невеликі проміжки з боків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ізраїльський медик закликав усіх носити медичні маски й розповів, чому вони є одним із найкращих засобів захисту від COVID-19. У його клініці за весь час епідемії жоден медик не заразився інфекцією від пацієнта – одним із найважливіших заходів захисту стали саме маски.