Вчені розповіли, скільки може зберігатися імунітет після щеплення від COVID-19

У тих, хто перехворів, і напевно у вакцинованих від коронавірусної хвороби може виробитися довгостроковий клітинний імунітет проти вірусу SARS-CoV-2.

Такий висновок міститься в дослідженні імунологів Університету Монаша в Австралії, результати його оприлюднені в журналі Science Immunology. Він може зберігатися до восьми місяців, вважають вчені.

За їхнім твердженням, відповідні антитіла можуть захищати людину від захворювання на COVID-19 навіть більше – на момент публікації дослідження ще тривало.

Вчені пояснили принцип дії захисних механізмів так: В-клітини пам'яті імунітету "запам'ятовують" SARS-CoV-2. Коли вірус знову з'являється в організмі людини, вже після хвороби або вакцинації, зазначені клітини оперативно запускають імунну відповідь. У результаті швидко виробляються антитіла, які нейтралізують вірус.

Дослідження велися на 25 особах, які перехворіли на коронавірус. У них взяли 36 зразків крові, починаючи з четвертого по 242-й день після появи перших симптомів захворювання. Кількість антитіл очікувано знизилася через три тижні після перших проявів хвороби, однак В-лімфоцити пам'яті були стабільно присутні у всіх протягом восьми місяців, йдеться в повідомленні.

На думку вчених, все це доводить, що вакцини проти нового коронавірусу працюватимуть протягом тривалого періоду. Раніше деякі дослідники висловлювали побоювання, що захисний ефект від них може тривати всього 2–3 місяці.

Вироблення в людському організмі системної імунної пам'яті може запобігти важкому системному COVID-19, а можливе повторне інфікування може обмежитися легкою або безсимптомною інфекцією верхніх дихальних шляхів, вважають дослідники.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, за словами гендиректора німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угура Шахіна, розроблена разом з Pfizer вакцина може бути ефективною проти нового варіанту коронавірусу, виявленого в Британії.

Дослідження в цьому напрямку ще ведуться. Відомо, що білки британського варіанту на 99% ідентичні білкам переважаючих штамів – це й послужило основою для впевненості в тому, що вакцина буде ефективною.