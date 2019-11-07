Вчені розкрили таємницю загадково вимерлого народу

Вчені з'ясували походження загадкової культури ориньяків, які прибули в Левант 40 тисяч років тому.

Про наукову роботу повідомляється у пресрелізі на Phys.org. Дослідження провели вчені Тель-Авівського університету, Управління старовини Ізраїлю й Університету Бен-Гуріона.

Вони зробили мікротомографії людських зубів, виявлених у печері Манот на заході Галілеї – історичної області в Ізраїлі. Виявилося, що два зуби належали анатомічно сучасній людині, один зуб мав ознаки, характерні для неандертальців, а ще один належав людині, яка мала риси як Homo sapiens, так і неандертальців (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

iz.ru

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Результати вказують на те, що серед ориньяків були анатомічно сучасні люди і неандертальці, які могли заводити спільне потомство. Вони прибули в Левант із Європи близько 40 тисяч років тому і проіснували кілька тисяч років у вигляді ориньякської культури, яка потім зникла з невідомої причини. Цей народ виготовляв кістяні інструменти, ювелірні прикраси, примітивні музичні інструменти і наскальні малюнки.

Левант – область на схід від Середземного моря, яка охоплює територію кількох країн, включаючи Сирію, Палестину, Ізраїль і Ліван. Через неї проходили маршрути древніх людей, які мігрували з Африки в Євразію, а також із Європи на Схід.

phys.org

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