Вчені розкрили нові подробиці про появу сучасного людства

Жінка, що жила 34 тисячі років тому, 25 відсотків своєї ДНК успадкувала від людей, які оселилися в західній частині Євразії, а також несла в собі гени денисівців, вимерлого виду людини.

До таких висновків прийшли вчені Інституту еволюційної антропології Товариства Макса Планка в Німеччині, проаналізувавши її геном. Результати наукової роботи фахівці опублікували в журналі Science.

Останки стародавньої людини жіночої статі були знайдені в долині Салхія в Східній Монголії. Дослідники проаналізували її ДНК, виділену з черепного зводу, і порівняли з геномом іншої стародавньої людини зі Східної Азії, що жила 40 тисяч років тому.

Як виявилося, вони обидва виявилися пов'язані більшою мірою з азіатським населенням, а не з європейським. Однак чверть генома жінки виникла від європейців, які змішувалися з древніми сибіряками, що доводить факт міграції людей, які населяють Євразію, вже 35 тисяч років тому.

Обидва геноми містять ДНК неандертальців і денисівців – доказ того, що люди сучасного типу змішувалися з іншими видами роду Homo 40 тисяч років тому. Однак це змішування відбувалося кілька разів незалежно один від одного. Розташування денисівської ДНК в геномі древніх азіатів збігається з розташуванням такої у представників сучасного населення Східної Азії, але не у жителів Океанії.

Палеоантропологичні дані свідчать про те, що сучасна людина з'явилася в Африці в період 200-400 тисяч років тому. Водночас основна хвиля міграції сталася 60 тисяч років тому, хоча ще до неї Homo sapiens переселялися в Євразію невеликими групами.

Відзначимо, денисівці (Homo altaensis) – вимерлий вид або підвид древніх людей, відомий за фрагментарними скам'янілостями, які були знайдені в Денисовій печері на Алтаї. Вважаються сестринською групою по відношенню до неандертальців.

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