Виявлено гормон, який може допомогти в лікуванні COVID-19

Фахівці клініки Клівленда заявили, що мелатонін – гормон, який регулює цикл сну і неспання й використовується як безрецептурне снодійне – може бути розглянутий як засіб від COVID-19.

Про це повідомив сайт Medical Xpress. Висновок про те, що цей гормон є "багатонадійним кандидатом", зробила нова платформа штучного інтелекту, розроблена дослідниками Lerner Research Institute для виявлення можливих ліків проти коронавірусу.

Аналіз цих пацієнтів із реєстру COVID-19 клініки Клівленда також показав, що використання мелатоніну було пов'язано з майже 30%-ним зниженням імовірності позитивного результату тесту на SARS-CoV-2 – вірус, що спричиняє COVID-19 – після поправки на вік, расу, анамнез куріння й різні супутні захворювання.

"Дуже важливо зазначити, що ці результати не передбачають, що люди мають починати вживати мелатонін без консультації зі своїм лікарем", – уточнив доктор філософії, провідний автор дослідження Фейксіонґ Ченґ.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вперше дозволило фармкомпанії Eli Lilly використовувати препарат на основі антитіл для лікування коронавірусної інфекції в легкій формі в дорослих і дітей.