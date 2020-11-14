Вчені розгадали одну з загадок походження життя на Землі

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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Вчені розгадали таємницю виникнення життя на Землі

Вчені Університетського коледжу Лондона (Велика Британія) дійшли висновку про те, що важливу роль в походженні життя на Землі зіграло утворення амінокислоти цистеїну.

Це відкрило можливість для подальшого синтезу важливих ферментів, йдеться в статті, опублікованій в журналі Science. Ті, своєю чергою, виступили каталізаторами появи перших живих організмів на нашій планеті.

Дослідники зуміли синтезувати цистеїн з ціанистого водню та сірководню – речовин, яких на ранній Землі було дуже багато. Спосіб формування амінокислоти дуже нагадує метаболічний шлях в сучасних організмах, що дало вченим можливість припустити їхній історичний зв'язок.

Залишки цистеїну в воді при нейтральному pH запускають синтез пептидів через об'єднання коротких пептидних фрагментів. При цьому білкові молекули, що утворюються, є досить довгими, щоб згортатися й утворювати подобу ферментів.

Як цистеїн міг утворитися в ході передбіологічної еволюції, досі було невідомо. Проте вчені знають, що ця амінокислота стала брати участь у формуванні генетичного коду не одразу, а вбудувалася в метаболізм пізніше.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вчені NASA вперше отримали 2-дезоксирибозу – цукор, який складає основу ДНК, – в космічних умовах, відтворених в лабораторії. Це свідчить про те, що органічні молекули, необхідні для існування життя, мають космічне походження.

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