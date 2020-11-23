З'явилися нові дані про імунітет до COVID-19

Імунітет до коронавірусу може зберігатися до 8 місяців після зараження, і це дає надію на довгостроковий захист людства за допомогою вакцинації.

Про це заявили вчені Університету Монаша (Австралія), проаналізувавши результати нового дослідження, пише 9News. Під час нього було протестовано 25 пацієнтів із COVID-19 і взяті зразки крові після зараження з четвертого по 242 день.

Співробітники відділу імунології та патології університету та представники Альянсу досліджень Альфреда виявили В-клітину пам'яті, яка "запам'ятовує" вірус і запускає вироблення захисних антитіл під час повторного його виявлення.

За інформацією вчених, кількість антитіл в організмі піддослідних почала знижуватися через 20 днів після зараження, але вірус-специфічні В-клітини пам'яті були присутні протягом ще 8 місяців після зараження.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що антитіла, які виробилися після зараження коронавірусною інфекцією, можуть захищати від повторного захворювання протягом шести місяців. Про це йдеться в дослідженні NHS Оксфордського університету, у якому взяли участь 12 180 медичних працівників.