Учені проаналізували ефективність масок для профілактики COVID-19

Учені Американського інституту фізики з'ясували, що одне лише носіння медичних масок є недостатнім заходом для профілактики зараження коронавірусом.

Про це свідчать результати дослідження, оприлюднені в статті на Physics of Fluids. Щоби знизити ризик до мінімуму, потрібно також дотримуватися соціальної дистанції близько двох метрів, йдеться в ній.

Дослідники проаналізували, яку роль відіграють різні матеріали, з яких виготовлені маски, у запобіганні поширенню коронавірусу під час чхання або кашлю. З'ясувалося, що деякі матеріали дозволяли краплям поширюватися на відстань більше ніж півтора метра.

Для дослідження вчені побудували машину з генератором стисненого повітря для імітації людського кашлю та чхання. Як піддослідні зразки використовувалися тканинна маска, двошарова тканинна маска, волога двошарова тканинна маска, хірургічна маска та респіратор №95.

Респіратор вловлював 100% крапель, звичайна маска пропускала близько 3,6%. Якщо врахувати, що під час одноразового чхання в повітря може потрапити приблизно 200 млн вірусних частинок, навіть така кількість становить серйозну загрозу зараження для людини, яка стоїть поблизу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що співробітники Массачусетського технологічного інституту створили маску, здатну вбити коронавірус, коли людина робить вдих. Користуватися нею можна багато разів і без стерилізації.

Така маска може знадобитися тим, хто перебуває в місцях із високим ризиком зараження, наприклад у лікарні. Поки є лише прототип пристрою, але творці вже подали заявку на патент.