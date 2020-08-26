Вчені припустили, що кава і чай шкодять вагітним

Дослідження ісландських вчених показало, що кофеїн, який міститься в чаї та каві, збільшує ризик несприятливих наслідків вагітності.

До них відносяться мертвонародження, викидень і низька вага дитини при народженні, повідомляє Sky News з посиланням на роботу професора Джека Джеймса з Університету Рейк'явіка, опубліковану в журналі BMJ Evidence Based Medicine.

У ньому також повідомляється про підвищений ризик гострого лейкозу у дітей і про дітей з надмірною вагою або ожирінням, народжених від матерів, які споживають кофеїн під час вагітності.

Відзначається, що в дослідженні були вивчені дані 37 попередніх обсерваційних досліджень.

Кофеїн природним чином міститься в продуктах харчування і напоях, таких як чай, кава і шоколад, але також додається в багато енергетичних напоїв, ліки від застуди та грипу і деякі безалкогольні напої.

Рада Королівського коледжу акушерів і гінекологів рекомендувала обмежити вагітним споживання кофеїну до 200 міліграмів на день – що еквівалентно двом чашкам розчинної кави.

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