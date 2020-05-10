Вчені допустили масовий рецидив коронавірусу: у чому підступ

У 5-15% людей, які перехворіли коронавірусною інфекцією, може статися рецидив.

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До такого висновку прийшли вчені, які аналізували перебіг хвороби в Китаї, повідомляє Bloomberg. За їхніми даними, в КНР більш ніж у 1% хворих спостерігався рецидив захворювання, але ймовірність такого явища набагато вища.

За словами директорки кафедри інфекційних захворювань Першої клініки Пекінського університету Вонга Гічена, ніхто не знає, чому так відбувається, але вчені припускають неточність тест-систем.

Вчені припускають масовий рецидив коронавірусу

"У більшості пацієнтів, у яких згодом повторно виявили коронавірус, немає жодних симптомів. Тому потрібно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати причини такого явища", – розповіла Гічена.

Провівши 277 повторних тестів тим, кому вдалося подолати хворобу, вчені пов'язали повторні позитивні результати тестів на коронавірус із залишком в організмі пацієнтів неактивних ферментів. При цьому ВООЗ спростувала наявність доказів того, що люди, які перехворіли на коронавірусну хворобу, не можуть заразитися повторно.

Як відомо, антитіла до коронавірусу – один із головних показників зараження у людини. Але, вчені з Фуданьського університету в Китаї з'ясували, що в цьому і полягає підступ: не у всіх заражених виробляються антитіла до вірусу. Також вони визначили, що рівень антитіл до коронавірусу збільшується з віком. Так, серед пацієнтів, які подолали хворобу, в групі від 60 до 85 років у крові антитіл було в три рази більше, ніж у пацієнтів у віці від 15 до 39 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у китайському місті Ухань вперше за довгий час підтвердили новий випадок зараження COVID-19. Пацієнт перебуває у важкому стані.

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