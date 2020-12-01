Вчені пояснили, чому жінки переносять коронавірус легше чоловіків

Важкі симптоми коронавірусу і смертність від захворювання частіше зустрічається у чоловіків. Це свідчить про те, що статеві стероїди можуть відігравати захисну роль.

Про це йдеться в результатах американського дослідження, опублікованих в журналі CellPress. В ході випробувань у інфікованих легкою формою COVID-19 мишей смертність становила 90% у особин чоловічої статі і всього 20% – жіночого.

При важчій формі коронавірусної інфекції всі самці загинули протягом п'яти днів, коли як 50% самок вижили.

Вчені встановили, що жіночі репродуктивні стероїди, естрогени і прогестерон і його метаболіт аллопрегнанолон – протизапальні. Вони стимулюють вироблення антитіл і сприяють відновленню дихальних епітеліальних клітин, і, ймовірно, можуть захищати від симптомів COVID-19.

Цікаво, що під час менопаузи жінки мають більший ризик розвитку захворювань. Таким чином, чоловіки і жінки старшого віку, як правило, менш захищені естрогенами.

У дослідженні йдеться, що у жінок більш швидке відновлення легеневої тканини може зменшити сприйнятливість до вторинної бактеріальної інфекції, яка є основною причиною смертності після зараження вірусом грипу.

"Цей результат підтверджується дослідженнями, які показують, що після зараження вірусом грипу А гістологічна щільність легеневого запалення зменшувалася під час вагітності. Таким чином, пов'язана з вагітністю легенева фізіологія може захистити жінок під час важкого грипу", – відзначили вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, фармацевтична компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини проти COVID-19 склала 94,1%, а проти важкої форми хвороби взагалі 100%.