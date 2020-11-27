Учені пояснили, чому COVID-19 небезпечніший для людей із діабетом і хворим серцем

Китайські вчені з'ясували, чому коронавірус смертельно небезпечний для людей із діабетом і серцево-судинними захворюваннями: у них в організмі спостерігається підвищений рівень холестерину.

Збудник чіпляється за молекули цієї речовини, використовуючи їх як таксі, пише DailyMail. Через холестерин він зв'язується з клітинним рецептором, який дозволяє легко інфікувати здорову клітину.

У дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Nature Metabolism, дослідники Китайської академії військових медичних наук розглянули рецептор SR-B1, що з'єднується з молекулами холестерину. Він є в клітинах по всьому людському тілу, зокрема, й в легенях, на які націлений коронавірус.

З'ясувалося, що SARS-CoV-2 не може використовувати цей рецептор безпосередньо, проте здатний використовувати процес з'єднання холестерину з SR-B1 для інфільтрації клітин.

У своїх експериментах китайські вчені виявили в структурі коронавірусу субодиницю, яка має здатність приєднуватися до холестерину. Коли той природним чином мігрує до свого рецептора, він також переносить коронавірус на поверхню клітини.

Це "збільшує захоплення вірусу", а рецептор холестерину "полегшує проникнення SARS-CoV-2 в клітини", заявили китайські дослідники.

На їхню думку, блокуючи та нейтралізуючи рецептор SR-B1, можна придушити інфекцію – цей метод може стати потенційним способом лікування в майбутньому. Найбільшу користь він принесе людям із серцевими захворюваннями та діабетом, а також із ожирінням, заявили китайські вчені.

Вірус зв'язується з холестерином і прикріплюється до його рецептора SR-B1 dailymail.co.uk

Коронавірус може використовувати молекули холестерину як таксі dailymail.co.uk

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що високий рівень цукру в крові подвоює ймовірність смерті від важких форм коронавирусной інфекції навіть в тому разі, якщо пацієнт не страждає від діабету або ожиріння.

Такі результати показало дослідження, проведене медиками Хуачжунского університету науки і технологій (Китай). Учені з'ясували, що люди, у яких був відносно високий рівень цукру в крові – близько 7 мілімоль на літр – вмирали від ускладнень у разі COVID-19 приблизно в 2,3 раза частіше, ніж інші пацієнти.