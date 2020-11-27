Учені пов'язали колір очей і схильність до хвороб

Учені з Медичної школи при Університеті Колорадо (США) виявили зв'язок між кольором очей людини та її схильністю до деяких хвороб.

Під час дослідження вони дійшли висновку, що люди з темно-карими й чорними очима мають схильність до проблем із кров'ю, диханням і обміном речовин, пише Freundin.

Однак вони мають низький ризик захворіти на рак шкіри або очей, оскільки їхні очі захищені від ультрафіолетових променів. Також люди з таким кольором очей мають низький больовий поріг.

Водночас власники зеленого кольору очей, навпаки, мають високий больовий поріг і майже не страждають на депресію. У людей із блакитними очима підвищена чутливість до ультрафіолету, також вони схильні до алкогольної залежності.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 35-річна Елізабет Тайлер і її син Ліам Мексус народилися із захворюванням, яке називається гетерохромія ірідум. Це означає, що їхні райдужні оболонки мають різні кольори – чорний і синій.