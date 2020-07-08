Вчені попередили про появу нового коронавірусу

Новий коронавірус, який буде передаватися від тварини до людини, може з'явитися в найближче десятиліття.

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Про це заявили вчені Національного університету Сінгапуру, пише газета The Straits Times. Відзначається, що існує невизначеність, коли точно це станеться і наскільки серйозним буде спалах.

Керівник програми нових інфекційних захворювань, професор Ван Ліньфа висловив стурбованість, що Sars-CoV-2 може передаватися від людини до тварин, а потім через деякий час назад.

За його словами, "найбільш песимістичною" виглядає можливість зворотного зараження кажанів, які мешкають у багатьох місцях.

"Як показав досвід, ці тварини переносять вірус безсимптомно", – сказав Ван Ліньфа.

Крім того, заступник керівника Школи громадського здоров'я імені Со Сві Хока при Національному університеті Сінгапуру Алекс Кук зазначив, що зараз реальне число інфікованих коронавірусом може бути в десять разів вище офіційних показників. Єдиним способом дізнатися реальну кількість заражених, за його словами, є проведення аналізів на антитіла.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.