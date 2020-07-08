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Вчені попередили про появу нового коронавірусу

Карина Бондаренко
Суспільство
1,9 т.
Вчені попередили про появу нового коронавірусу

Вчені попередили про появу нового коронавірусу.

Новий коронавірус, який буде передаватися від тварини до людини, може з'явитися в найближче десятиліття.

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Про це заявили вчені Національного університету Сінгапуру, пише газета The Straits Times. Відзначається, що існує невизначеність, коли точно це станеться і наскільки серйозним буде спалах.

Керівник програми нових інфекційних захворювань, професор Ван Ліньфа висловив стурбованість, що Sars-CoV-2 може передаватися від людини до тварин, а потім через деякий час назад.

За його словами, "найбільш песимістичною" виглядає можливість зворотного зараження кажанів, які мешкають у багатьох місцях.

"Як показав досвід, ці тварини переносять вірус безсимптомно", – сказав Ван Ліньфа.

Крім того, заступник керівника Школи громадського здоров'я імені Со Сві Хока при Національному університеті Сінгапуру Алекс Кук зазначив, що зараз реальне число інфікованих коронавірусом може бути в десять разів вище офіційних показників. Єдиним способом дізнатися реальну кількість заражених, за його словами, є проведення аналізів на антитіла.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.

Коронавірус
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