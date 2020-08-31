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Вчені підтвердили, що COVID-19 може поширюватися через каналізацію

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
13,3 т.
Коронавірус може поширюватися через каналізацію

Коронавірус може поширюватися через каналізацію. Колаж

Китайські дослідники підтвердили, що коронавірусна інфекція може поширюватися через каналізаційні труби.

Таку версію вчені висували ще в лютому, пише Bloomberg. Причиною дослідження стало виявлення збудника коронавірусу у ванній кімнаті квартири, де ніхто не живе.

Дослідники провели експеримент, щоб з'ясувати, чи може вірус по трубах поширюватися в повітрі через дрібні частинки, які створюються від сили змиву води в туалеті. В результаті такі аерозольні частинки виявили на 10 і 12 поверсі будинку, що підтвердило теорію.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар Євген Комаровський заявив, що коронавірус не поширюється через справні каналізаційні труби. Однак з зіпсованими потрібно бути обережніше і дотримуватися профілактичних заходів.

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КитайКоронавірус
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