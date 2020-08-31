Вчені підтвердили, що COVID-19 може поширюватися через каналізацію

Китайські дослідники підтвердили, що коронавірусна інфекція може поширюватися через каналізаційні труби.

Таку версію вчені висували ще в лютому, пише Bloomberg. Причиною дослідження стало виявлення збудника коронавірусу у ванній кімнаті квартири, де ніхто не живе.

Дослідники провели експеримент, щоб з'ясувати, чи може вірус по трубах поширюватися в повітрі через дрібні частинки, які створюються від сили змиву води в туалеті. В результаті такі аерозольні частинки виявили на 10 і 12 поверсі будинку, що підтвердило теорію.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар Євген Комаровський заявив, що коронавірус не поширюється через справні каналізаційні труби. Однак з зіпсованими потрібно бути обережніше і дотримуватися профілактичних заходів.

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