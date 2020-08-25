Вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом

Дослідники з Гонконзького університету (Китай) заявили, що 33-річний місцевий житель став першим підтвердженим пацієнтом, який заразився коронавірусом вдруге.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на публікацію в медичному журналі Clinical Infectious Diseases. Захворювання у чоловіка виявили через 4,5 місяці після першого випадку зараження.

Пацієнт був госпіталізований 29 березня, коли у нього з'явилися перші легкі симптоми і лікарі поставили діагноз COVID-19. Але вони незабаром зникли і він був виписаний 14 квітня.

Повторне інфікування відбулося після того, як чоловік повернувся в Гонконг з Іспанії через Великобританію. Позитивний тест на коронавірус він отримав 15 серпня і був госпіталізований, але як і раніше без симптомів.

Дослідники порівняли секвеновані геноми вірусу після обох інфекцій і виявили, що друга інфекція, схоже, трохи відрізняється від вихідного штаму вірусу. Вчені заявили, що це підтверджує, що випадок є істинним повторним зараженням, а не позитивним результатом через затяжну першу інфекцію.

Відкриття передбачає, що деякі пацієнти, які одужують від COVID-19, можуть мати лише короткочасний імунітет, який захищає від повторного зараження ненадовго.

Мікробіолог Брендан Рен, професор Лондонської школи гігієни і тропічної медицини в Великобританії, назвав повторне зараження "рідкісним прикладом".

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з главою РФ Володимиром Путіним про участь своїх громадян у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу.